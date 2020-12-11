"النهاية" لأحمد جمال تقترب من تسجيل نصف مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
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طرح المطرب الشاب أحمد جمال، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان"النهاية" عبر يوتيوب.

واقتربت الاغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة في وقت قياسي.

والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقي وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، هي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.تها عليها.




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