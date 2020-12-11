صاحب أكبر مزرعة للعقارب: تعرضت لـ300 لدغة ولم أحصل على أي مصل (فيديو)

قال محمد حمدي، صاحب أكبر مزرعة لتربية العقارب والثعابين، إن العقارب مخيفة للناس، والتعامل معها في البداية كان تحديًا كبيرًا جدًا لكسر حاجز الخوف لديه، لافتَا إلى أنه خريج كلية الآثار، ولكنه بدأ الاهتمام بالعقارب والثعابين منذ أكثر من 5 سنوات.





وتابع "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان وائل الإبراشي، ونجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن العقارب والثعابين ليس لهم مجتمع أسري ولا يتعرفون على بعضهم البعض، وقد تتغذى بعض العقارب على العقارب الأخرى.





ولفت إلى أن مصر يوجد بها 8 أنواع من العقارب السامة و10 أنواع من الثعابين السامة، وينتشرون بصورة أكبر في فصل الصيف، وفي فصل الشتاء يلجأون إلى البيات الشتوي، وقد تجلس من أكثر من شهر دون الحصول على غذاء.



