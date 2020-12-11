خاص | خلاف بين لجنة الزمالك والحكماء بسبب تخفيض عقود اللاعبين.. واستمرار فاروق جعفر









علم "الفجر الرياضي" كواليس جلسة اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار أحمد البكري مع لجنة الحكماء المتواجدة بنادي الزمالك، لدراسة الوضع الحالي والأزمة المالية التي يمر بيها القلعة البيضاء.





وشهدت الجلسة خلاف كبير بين أحمد مصطفى نجم الزمالك وعضو لجنة الحكماء، والمستشار أحمد البكري، بسبب مطالبته باستبعاد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة الحالي من لجنة الكرة بالزمالك، مؤكداً أن هناك أسماء أخرى من أبناء الزمالك أفضل منه.





وطالبت بجنة الحكماء التي تضم كلا من "كمال درويش، وأحمد مصطفى، ومحمد عامر، وفهمي عمر"، من اللجنة الثلاثية عدم اتخاذ قرارات فردية، بشأن الأزمة المالية التي يمر بيها الزمالك.



