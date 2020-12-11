خاص | خلاف بين لجنة الزمالك والحكماء بسبب تخفيض عقود اللاعبين.. واستمرار فاروق جعفر

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
محمد ذكي
Advertisements


علم "الفجر الرياضي" كواليس جلسة اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار أحمد البكري مع لجنة الحكماء المتواجدة بنادي الزمالك، لدراسة الوضع الحالي والأزمة المالية التي يمر بيها القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة خلاف كبير بين أحمد مصطفى نجم الزمالك وعضو لجنة الحكماء،  والمستشار أحمد البكري، بسبب مطالبته باستبعاد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة الحالي من لجنة الكرة بالزمالك، مؤكداً أن هناك أسماء أخرى من أبناء الزمالك أفضل منه.

وطالبت بجنة الحكماء التي تضم كلا من "كمال درويش، وأحمد مصطفى، ومحمد عامر، وفهمي عمر"، من اللجنة الثلاثية عدم اتخاذ قرارات فردية، بشأن الأزمة المالية التي يمر بيها الزمالك.

وانتهت الجلسة بخلاف كبير بين الطرفين، بسبب رغبة اللجنة الثلاثية في اتخاذ قرار بتخفيض عقود لاعبي الفريق الكروي، وعدم تجديد التعاقد مع أي لاعب في الوقت الحالي، لحين سداد المديونات.

أخبار تهمك

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

منذ حوالي 4 ساعات

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان لا ينوي البقاء في ريال مدريد

منذ ساعتين

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس تعديل عقود 3 نجوم بأمر موسيماني

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 7 ساعات

خاص | خلاف بين لجنة الزمالك والحكماء بسبب تخفيض عقود اللاعبين.. واستمرار فاروق جعفر

منذ 14 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ ساعتين و 45 دقيقة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

12:32 ص

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر