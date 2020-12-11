"حار على جنوب الصعيد".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا شرقًا.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني).





الوصف الفني لخرائط الطقس: