"حار على جنوب الصعيد".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:06 ص
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الجمعة نهارًا
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا شرقًا.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، ويتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
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