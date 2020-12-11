أول تعليق لإلهام شاهين على فوزها بأحسن ممثلة بمهرجان القاهرة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
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عبرت النجمة إلهام شاهين، عن فرحتها الشديدة فوزها بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة عن دور "فاتن" بفيلم المخرج أمير رمسيس، قائلة: "تحيا مصر".
 
وأشارت شاهين، خلال كلمتها في حفل الختام أنها تحب السينما وتحب صناع السينما.

وأعربت عن أملها في أن يظل اسم مصر عاليا في كل المجالات.
 
يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي.

والجائزة وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.
 

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