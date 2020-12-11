الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

استقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" علي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي، بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في دولة قطر في عام 2021.





وكان من المقرر إقامة السوبر الأفريقي في مصر، خلال شهر ديسمبر الجاري، ما بين أيام 10 حتي 18 من الشهر ذاته، ولكن قرر كاف تأجيلها إلى النصف الأول من عام 2021.





وذكرت بعض المصادر داخل أروقة الكاف، ان المباراة ستقام قبل إنطلاق كأس العالم للأندية في قطر، والمقرر إقامته في فبراير المقبل.





يذكر ان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 علي ملعب القاهرة الدولي.



