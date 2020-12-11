عاجل.. وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب استقبال لقاح كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًا، عقب استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني قادمة من الإمارات.





وقالت "زايد": "وصول اللقاح خطوة عظيمة تدل على عمق الصداقة والتاريخية بين مصر والإمارات والصين، موجهة الشكر للإمارات والصين".





وأضافت، أن أزمة كورونا احتوت على نقاط إيجابية كثيرة وعلى رأسها التضامن والتضافر وخاصة بين مصر والإمارات والصين، موضحة أن اللقاح صيني من شركة سينوفارم والوسيط هو شركة إماراتية، متابعة: "مضينا عقد مع التحالف الدولي لمزيد من اللقاحات".



