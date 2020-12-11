عاجل.. وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب استقبال لقاح كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي
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عقدت الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًا، عقب استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني قادمة من الإمارات.

وقالت "زايد": "وصول اللقاح خطوة عظيمة تدل على عمق الصداقة والتاريخية بين مصر والإمارات والصين، موجهة الشكر للإمارات والصين".

وأضافت، أن أزمة كورونا احتوت على نقاط إيجابية كثيرة وعلى رأسها التضامن والتضافر وخاصة بين مصر والإمارات والصين، موضحة أن اللقاح صيني من شركة سينوفارم والوسيط هو شركة إماراتية، متابعة: "مضينا عقد مع التحالف الدولي لمزيد من اللقاحات".

وأكدت، أن اليوم هو يوم تاريخي، متابعة: "أشكر الرئيس على اهتمامه بملف صحة المصريين، ووضع أزمة كورونا على رأس أولوياته بكل قوة"، لافتة إلى أن مصر أول دولة إفريقية تشاك في الأبحاث الإكلينيكية وتستقبل أول شحنة للقاح فيروس كورونا، معلقة: "سنتجاوز هذه الأزمة بتضافر الجهود".

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