استخراج قشرة سوداني من القصبة الهوائية لطفل ببنها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
محمد ضوه
Advertisements
تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بطب بنها من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ابتلع قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية له والتي ظلت عالقة لمدة ٣ أشهر دون أن يكتشفها أحد.

واستقبل مستشفى بنها الجامعى، طفل عمره عامين يعاني من صعوبة في التنفس، وتبين ابتلاعه قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية، وجرى إجراء الجراحة له واستئصال القشرة.

أخبار تهمك

تعرف على مواجهات ريال مدريد المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 10 ساعات

ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ يوم

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر