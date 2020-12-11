استخراج قشرة سوداني من القصبة الهوائية لطفل ببنها

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تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بطب بنها من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ابتلع قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية له والتي ظلت عالقة لمدة ٣ أشهر دون أن يكتشفها أحد.



واستقبل مستشفى بنها الجامعى، طفل عمره عامين يعاني من صعوبة في التنفس، وتبين ابتلاعه قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية، وجرى إجراء الجراحة له واستئصال القشرة.