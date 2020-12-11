الزمالك يحدد موعد التجديد لـ "بن شرقي"





استقر مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أيمن يونس على تجديد عقد المهاجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.





تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك





اتفق مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، وعضوية فاروق جعفر وعدد من نجوم الأبيض، على تجديد عقد المهاجم المغربي أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة.





وحددت اللجنة جلسة مرتقبة مع أشرف بن شرقي عقب نهاية مباراة المقاولون العرب في افتتاحية مباريات الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز.





من جانبه أبدى أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ترحيبه بتمديد عقده بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقود الجديدة.