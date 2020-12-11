توتنهام يتخطى أنتويرب ويتصدر مجموعته بالدوري الأوروبي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي مبارياتهم في بطولة الدوري الأوروبي بالفوز على رويال أنتويرب البلجيكي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد وايت هات لين مساء اليوم الخميس.


سجل هدفي كتيبة جوزيه مورينيو كارلوس فينيسيوس في الدقيقة السابعة والخمسين وجيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الحادية والسبعين.


وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد أنتويرب عند 12 نقطة في المركز الثاني، وسبق وأن ضمن الفريقان التأهل للدور التالي قبل مواجهة اليوم.

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