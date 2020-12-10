هاوجي يقود ميلان للفوز على سبارتا براغ في ختام مباريات مجموعات الدوري الأوروبي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قاد الدولي النرويجي الشاب ينس بيتر هاوجي فريقه ميلان الإيطالي لتحقيق الفوز على سبارتا براغ التشيكي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب إستادستاديون لينتا لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات الدوري الأوروبي.


وجاء هدف هاوجي الوحيد في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الأول فيما لم تشهد الدقائق المتبقية من المباراة أي أحداث تُذكر سوى طرد دومينيك بليشاتي من جانب الفريق التشيكي في الدقيقة السابعة والسبعين.


وبهذا الفوز يكون ميلان قد رفع رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة عشر مستغلاً خسارة ليل من سيلتك الأسكتلندي في نفس المجموعة لينهي رفقاء إبراهيموفيتش مبارياتهم في الصدارة فيما توقف رصيد سبارتا براج عند ستة نقاط فقط.

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