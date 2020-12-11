فيفي عبده عن انتشار الراقصات الأجانب بمصر:"ملهمش في الفن" (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
كـسـاب أحـمـد
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علقت الفنانة فيفي عبده، على انتشار الراقصات الأجنبيات في مصر، قائلة: "الراقصات الأجنبيات ملهمش علاقة بالرقص الشرقي خالص، بيرقصوا بزنبلك".

وتابعت "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان وائل الإبراشي، ونجوى إبراهيم، خلال تقديمهما برنامج"التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أنها دربت الكثير من الراقصات الأجانب على الرقص، ولكنهم لا يقومون بإعداد فن، معقبة: "بيعملوا حركات تقليدية وملهمش في الفن أو الرقص من أجل السلطنة" 

وعن سؤالها بشأن الراقصة البرازيلية لورديان، ردت على الإعلامي الإبراشي قائلة: "أنا ما أعرفهاش، أنت اللي ليك في الأجانب يا وائل، الأجانب بيرقصوا، ولكن الروح المصرية مش موجودة عندهم، يفتقدن الكاريزما". 

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لودريانة فيفي عبده بوابة الفجر الفجر

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