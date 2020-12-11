إطلاق عملات تذكارية بمناسة الذكري 1050 لإنشاء القاهرة (صور)

شهد مقعد ماماي السيفي مساء الخميس احتفالية بمناسبة إصدار مجموعة من العملات التذكارية تحتفي بالقاهرة التاريخية، بمناسبة مرور 1050 عاما علي إنشائها واختيارها عاصمة للثقافة والحضارة الإسلامية لعام 2020 م.





حضر الاحتفال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والدكتور محمود عبد الباسط مدير عام القاهرة التاريخية، واللواء حسام خضير رئيس مصلحة سك العملة، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، وشريف فوزي المنسق العام لشارع المعز وصلاح الباشا منسق الإحتفالية بمصلحة سك العملة، والإعلامي المعروف جمال الشاعر.





العملات التذكارية أصدرتها مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، في التعاون بين وزارة السياحة والآثار، وسك العملة، وحملت صور مجموعة من الآثار الإسلامية تمثل علامات حضارية فى سيرة عمران المدينة.





وتلك المعالم هي الجامع الأزهر وجامع الأقمر وقبة الأمام الشافعي وجامع السلطان حسن وجامع محمد علي، كما صوّر على البعض الآخر مأذن وقباب كرمز لعمارة المدينة، بالإضافة إلى ميدالية تحمل صورة السقاء الذي حمل الماء والحياة بين أحيائها وشوارعها.



