وزيرة الصحة: لقاح سينوفارم بالمجان 100%

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أثناء استلام أولى شحنات لقاح سينوفارم، إنهم لديهم سلسلة تدريب لتخزين كل اللقاحات التي ستصل إلى مصر ضد فيروس كورونا.

وأضافت "زايد"، أن المصل بالمجان 100%، بنسبة فاعلية تصل لـ 96%، و100% ضد الحالات الحادة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه عبارة جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما.

وكشفت عن استلام شحنات جديدة من اللقاح الأسبوع المقبل، والأسبوع الذي يعقبه، متابعة: "سنحصل على مزيد من اللقاحات بموجب عقد".

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

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