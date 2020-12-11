وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل إحلال السيارات: القسط يبدأ من 1500 جنيه والاستلام في 10 أيام (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة تفاصيل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مؤكدة أنه مشروع قومي يحظى باهتمام الرئيس السيسي.
وقالت الوزيرة خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع لعى قناة صدى البلد إن المشروع يعتمد على إحلال السيارات بأخرى للعمل بالغاز الطبيعي وقبل العمل على المشروع تم التأكد من توفر البنية التحتية ووجود المحطات لتلبية طلبات البرنامج القومي.
وأضافت الوزيرة أن عملية الإحلال تستهدف 250 ألف سيارة والبداية ب70 ألف منهم 55 الف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص والسيارة يكون مر على صناعتها 20 عام مشيرة إلى أن الإحلال اقتصادي وموفر للمواطن.
وتابعت أن المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلي والمرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع وهناك حافز مغري جدا للإحلال وبرامج تمويلية مخفضة باقل من 5 % وفترة سداد ممكن تصل لعشر سنوات للمواطن الراغب في الإحلال.
وأوضحت الدكتورة نيفين جامع أن قاعدة البيانات يتم تحديثها باستمرار وهناك مليون سيارة ملاكي تم حصرها للدخول في عملية الإحلال ومتاح خيارات متعددة من السيارات تصل ل8 أنواع وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال معرض في يناير حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم عرض نماذج للسيارات وعروض من شركات البترول.
وحول تفاصيل التقديم والأسعار أكد الوزيرة أن القسط يبدأ من 1500 جنيه وسيتم سداد المقدم من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن وسيتم تخريد السيارات التي تدخل في الإحلال وإجراءات الاستلام لن تتخطى 10 أيام.

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