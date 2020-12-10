تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة شقة سكنية بقصر النيل

Advertisements

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة 800 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بمنطقة قصر النيل، دائرة القسم، وإرسال تقرير وافي بها لضبط الجناه.



كما أمرت باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقولهم.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من شخص بسرقة شقته بالطابق التاسع ببرج سكنى بكورنيش النيل في منطقة قصر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وجود كسر بأحدى نوافذ الشقة وبعثرة داخل محتوياتها وسرقته لـ 800 ألف جنيها أموال ومصوغات ذهبية.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.