وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تستقبل شحنات من لقاح كورونا
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:40 م
كـسـاب أحـمـد
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علقت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، على وصول أو شحنة من اللقاح الصيني لفيروس كورونا، قائلة: "لحظة تاريخية تدل على عمق الصداقة بين الشعب الصيني والمصري".
وتابعت "زايد"، خلال كلمة مذاعة على الفضائية "الأولى" مساء الخميس: "هذه أول شحنة من اللقاح الصيني، وسنستقبل شحنات متتالية خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تستقبل شحنات من لقاح كورونا.
وتابعت "زايد"، خلال كلمة مذاعة على الفضائية "الأولى" مساء الخميس: "هذه أول شحنة من اللقاح الصيني، وسنستقبل شحنات متتالية خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تستقبل شحنات من لقاح كورونا.
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