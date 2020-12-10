وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تستقبل شحنات من لقاح كورونا

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علقت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، على وصول أو شحنة من اللقاح الصيني لفيروس كورونا، قائلة: "لحظة تاريخية تدل على عمق الصداقة بين الشعب الصيني والمصري".



وتابعت "زايد"، خلال كلمة مذاعة على الفضائية "الأولى" مساء الخميس: "هذه أول شحنة من اللقاح الصيني، وسنستقبل شحنات متتالية خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تستقبل شحنات من لقاح كورونا.

