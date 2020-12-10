وزيرة الصحة عقب استلام لقاح كورونا: السيسي حريص على شعبه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أثناء استلام أولى شحنات لقاح سينوفارم،: "لحظة تاريخية تدل على عظمة القيادة السياسية، وحرصها على المواطن المصري، وعمق العلاقة بين مصر والصين والإمارات".





وأضافت "زايد"، أنهم تعاقدوا على مجموعة شحنات متتالية بداية من اليوم وعلى أيام متتالية، لافتة إلى أن مصر أول دولة إفريقية تستقبل لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن مصر قوية وعظيمة.





وشددت على أن الرئيس السيسي حريص على شعبه، متابعة: "رسالة شكر وعرفان ومحبة لأشقائنا الإماريتيين والصينيين، وفيروس كورونا أظهر العلاقة القوية بين مصر والإمارات ومصر والصين".





واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.





وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.



