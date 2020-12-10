"الخارجية المغربية": المغرب أول دولة تعترف بالولايات المتحدة في القرن الثامن عشر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
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أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على أن بلاده أول من اعترف بالولايات المتحدة في القرن الثامن عشر.

وقال بوريطة في تصريحات لقناة العربية مساء اليوم الخميس: لدينا 3 قنصليات عربية و16 قنصلية أفريقية في الصحراء المغربية.

ووصف الوزير اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية بأنه حدث تاريخي.

وفي وقت سابق من اليوم اتفقت إسرائيل والمغرب، على تطبيع العلاقات بينهما في اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، مما يجعل المغرب رابع دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكجزء من الاتفاقية، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية قوله: "إن ترامب وقع الاتفاق في مكالمة هاتفية في وقت سابق من اليوم مع العاهل المغربي الملك محمد السادس".

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