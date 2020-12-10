المدير الرياضي لبروسيا دورتموند مطلوب في برشلونة
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:59 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه مع مرور الأيام واقتراب الانتخابات لرئاسة برشلونة تستمر الأسماء التي ترتبط بالنادي الكتالوني في الظهور وآخرهم الألماني مايكل زورك المدير الرياضي الحالي لبروسيا دورتموند الألماني.
وأفادت شبكة Esport 3 التلفزيونية الإسبانية بأن زورك سيكون على قائمة العديد من المرشحين لشغل منصب المدير الرياضي الجديد لبرشلونة.
وأكدت الشبكة الإسبانية أن النجم الألماني السابق يفي بالملف الشخصي الذي يبحث عنه العديد من المتقدمين لقيادة عملية صنع القرار لإعادة تشكيل الفريق.
وألمحت الشبكة الإسبانية أن زورك يمتلك إسم لامع لأنه من بين أفضل مديري الأندية في أوروبا بسبب الصفقات الناجحة التي أبرمها مثل التعاقد مع إيرلينج هالاند وجادون سانشو وآخرين.
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