الأهلي يدرس تعديل عقود 3 نجوم بأمر موسيماني

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعديل عقود ثلاثة لاعبين من شباب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

تعديل عقود لاعبي الأهلي

قرر مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، تعديل عقود الثلاثي ناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف، بعد تألقهم في الفترة الأخيرة.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير قرروا تعديل مدة التعاقد في عقود الثلاثي ناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف، لتحقيق مزيد من الهدوء والاستقرار داخل الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في غضون الأيام القليلة المقبلة ملف الثلاثي ناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقص شريط البداية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة مصر المقاصة يوم ديسمبر الجاري.

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