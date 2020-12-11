أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-12-2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بعد حالة من التذبذب خلال الأسبوع المنتهي غلب عليها التراجع.




أسعار الذهب في مصر :

سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 803 جنيهات .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 688.25 جنيهًا.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 917.75 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيهًا.

 

أسعار الذهب العالمية:

عاودت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن المزيد من طرح لقاح كورونا.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم  خلال التعاملات مع تراجع قوي للدولار الأمريكي، وهبوط الأسهم.

لكن أنباء طرح لقاح كورونا في بريطانيا ثم كندا  أثرت سلبا على أسعار الذهب وسط توقعات بموافقة المزيد من الدول على لقاح "فايزر" و"بيونتيك".

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، كما صعد معدل التضخم الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1837.40 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1834.65 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 90.85.

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