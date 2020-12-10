"نشرة حوادث الفجر".. حبس الإعلامي تامر أمين وإحالة نجل وزير سابق للجنايات
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:26 م
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
براءة طبيب من تهمة غسيل حصيلة اتجاره في الأعضاء البشرية بالدقي
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، ببراءة طبيب أمراض باطنة وكلى بحامعة بني سويف من ما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية رقم 168 لسنة 2020 جنايات مالية تخص ارتكابه جريمة غسل الأموال (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
حبس تامر أمين سنيتن بتهمة سب وقذف عارضة الأزياء ميرهان كيلر
قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس الاعلامي تامر امين مقدم برنامج اخر النهار، سنيتن بتهمة سب وقذف عارضة الأزياء ميرهان كيلر(التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
في جزيرة مهجوزة.. كيف قتل صياد بطلقة طائشة على طفاف نهر النيل بالصف؟
تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة مقتل صياد في ظروف غامضة بمركز الصف جنوب المحافظة، إذ تبين أنه أربعيني العمر وكان في رحلة صيد مه نجل عمه الثلاثيني العمر، بجزيرة شبه مهجوزة بين مركزي العياط والصف، وأثناء تواجدهما على ضفاف نهر النيل، أطلق الآخير عيار ناري عن طريق الخطأ صوب نجل عمه، أصابه بمنطقة الرقبة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
بأمر القضاء.. رفض ترخيص صيدلية مخالفة للاشتراطات الصحية بالغربية
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن مقام من صيدلي، لإلغاء قرار الامتناع عن إصدار ترخيص لصيدلية بمحافظة الغربية، وذلك لعدم وجود الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها والتى أعطته الجهة الإدارية مهلة لتلافيها، وألزمته المحكمة المصروفات، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"التسلق أسلوبهم".. سقوط عصابة المساكن بالتجمع
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بمنطقة التجمع، وأخطر مدير أمن القاهرة،(التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"هرب 8 ملايين دولار".. الأموال العامة تضبط أجنبي بالبساتين
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بالقاهرة بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية زعم له ملكيته مبلغ مالى قدره 8 مليون دولار أمريكى مغطاة بمادة سوداء أحضرها للبلاد لإستثمارها فى بعض المشاريع التجارية، وطلب منه مبلغ مالى لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة ومشاركته له فى إستثمارها بالبلاد، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
براءة طبيب من تهمة غسيل حصيلة اتجاره في الأعضاء البشرية بالدقي
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، ببراءة طبيب أمراض باطنة وكلى بحامعة بني سويف من ما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية رقم 168 لسنة 2020 جنايات مالية تخص ارتكابه جريمة غسل الأموال (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
حبس تامر أمين سنيتن بتهمة سب وقذف عارضة الأزياء ميرهان كيلر
قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس الاعلامي تامر امين مقدم برنامج اخر النهار، سنيتن بتهمة سب وقذف عارضة الأزياء ميرهان كيلر(التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
في جزيرة مهجوزة.. كيف قتل صياد بطلقة طائشة على طفاف نهر النيل بالصف؟
تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة مقتل صياد في ظروف غامضة بمركز الصف جنوب المحافظة، إذ تبين أنه أربعيني العمر وكان في رحلة صيد مه نجل عمه الثلاثيني العمر، بجزيرة شبه مهجوزة بين مركزي العياط والصف، وأثناء تواجدهما على ضفاف نهر النيل، أطلق الآخير عيار ناري عن طريق الخطأ صوب نجل عمه، أصابه بمنطقة الرقبة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
بأمر القضاء.. رفض ترخيص صيدلية مخالفة للاشتراطات الصحية بالغربية
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن مقام من صيدلي، لإلغاء قرار الامتناع عن إصدار ترخيص لصيدلية بمحافظة الغربية، وذلك لعدم وجود الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها والتى أعطته الجهة الإدارية مهلة لتلافيها، وألزمته المحكمة المصروفات، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"التسلق أسلوبهم".. سقوط عصابة المساكن بالتجمع
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بمنطقة التجمع، وأخطر مدير أمن القاهرة،(التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"هرب 8 ملايين دولار".. الأموال العامة تضبط أجنبي بالبساتين
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بالقاهرة بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية زعم له ملكيته مبلغ مالى قدره 8 مليون دولار أمريكى مغطاة بمادة سوداء أحضرها للبلاد لإستثمارها فى بعض المشاريع التجارية، وطلب منه مبلغ مالى لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة ومشاركته له فى إستثمارها بالبلاد، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
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