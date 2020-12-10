البورصة الأمريكية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
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تحولت البورصة الأمريكية للتراجع في نهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وقاد قطاع الصناعة هبوط للأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع بنحو 1.2 بالمائة.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى الضغوط التي يعانيها سوق العمل الأمريكي وسط تزايد إصابات كورونا.

كما تسارع التضخم الأمريكي خلال نوفمبر، بأكثر من توقعات المحللين.

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على تمديد تمويل حكومي من شأنه أن يبقي الحكومة الفيدرالية تعمل حتى 18 ديسمبر، ويعطي الوقت لمزيد من المفاوضات بشأن مشروع قانون إغاثة أكبر لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحفيين إن المفاوضات بين الحزبين تؤدي إلى "تقدم كبير" لحزمة المساعدات المتعلقة بكورونا.

وعند الختام، انخفض  مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2 بالمائة، ليصل إلى 29999.2 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة، ليسجل مستوى 3668.1 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة إلى 12405.8 نقطة.

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