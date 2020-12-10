بعد التطبيع مع إسرائيل.. وزير الخارجية المغربي: متمسكون بالثوابت تجاه القضية الفلسطينية

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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن القرار الأمريكي باعتراف سيادة المغرب على الصحراء المغربية ثمرة لجهود أشهر بل سنوات قام بها الملك محمد السادس مع القادة الأمريكيين والإدارة الأمريكية.



وأوضح بوريطة، في لقاء خاص لقناة الغد، أن الإدارة الأمريكية بكل فروعها يجب أن تعتبر الصحراء جزءًا من التراب المغربي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفتح قنصلية لها في مدينة "الداخلة" قريبا.



وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن المغرب متمسك بالثوابت تجاه القضية الفلسطينية، ويدعم التفاوض العربي مع إسرائيل.



وأكد بوريطة، أن المغرب مع حل الدولتين ومع التفاوض العربي الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن العاهل المغربي أكد أن هناك سياقا مغربيا خاصا حول من يأتي بمفاهيم غير صالحة.



واتفقت إسرائيل والمغرب، على إقامة علاقات دبلوماسية في اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة.



ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، الذي يشهد نزاعًا إقليميًا منذ عقود.



جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي، قال إن الملك محمد السادس أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، إن الرباط ملتزمة بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.



وأضاف العاهل المغربي، أن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع.



وثمن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية.



وقال السيسي، في تدوينه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، "تابعت باهتمام بالغ، التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية".



وأضاف الرئيس المصري، "أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".



واتفقت إسرائيل والمغرب، الخميس، على تطبيع علاقاتهما، في اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.



وفي إطار هذا الاتفاق، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، الذي يشهد نزاعا إقليميا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.



وقال مسؤول أمريكي كبير، إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.



