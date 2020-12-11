"الإبراشي" عن استقبال أول شحنة من لقاح كورونا: مصر لا تتأخر ولا تنتظر

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة استقبلت في مطار القاهرة، أولى شحنات اللقاح الصيني لفيروس كورونا، بحضور السفير الصيني.





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، ان المتحدث باسم وزارة الصحة صرح بأن هذا اللقاح فاعليته وصلت لـ86%، للوقاية، وفي حال حدوث إصابة، تكون نسبة عدم الوصول إلى الإصابات المتوسطة والمرتفعة معدومة بنسبة 100%.



