"الإبراشي" عن استقبال أول شحنة من لقاح كورونا: مصر لا تتأخر ولا تنتظر
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة استقبلت في مطار القاهرة، أولى شحنات اللقاح الصيني لفيروس كورونا، بحضور السفير الصيني.
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، ان المتحدث باسم وزارة الصحة صرح بأن هذا اللقاح فاعليته وصلت لـ86%، للوقاية، وفي حال حدوث إصابة، تكون نسبة عدم الوصول إلى الإصابات المتوسطة والمرتفعة معدومة بنسبة 100%.
ولفت إلى أن الأولوية في الحصول على هذه اللقاح هو الفريق الطبي، وسيؤخذ على جرعتين بينهما 21 يومًا، مشيرًا إلى أن هذا الحدث في منتهى الأهمية، ويؤكد بأن مصر لم تنتظر ولم تتأخر، معقبًا: "مصر سريعة جدًا في الحصول على أي لقاح لفيروس كورونا دون أي تردد"
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