صبري فواز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: مصطفى الديب
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اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعالياته في دورته الـ 42، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعًا لانتشار فيروس "كورونا".

وحرص الفنان صبري فواز، على حضور حفل ختام المهرجان، وإلتقطت الكاميرات الصور له.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

صبري فواز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صبري فواز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صبري فواز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صبري فواز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صبري فواز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صبري فواز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صبري فواز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صبري فواز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

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