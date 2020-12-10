أحمد موسى: الدولة تعمل في صمت لصالح المواطن (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى إن اللقاح الصيني سينو فارم أفضل لقاح آمن في العالم ونعمل مع الأشقاء في الصين على اللقاح منذ فترة وسافرت الدكتورة هالة زايد إلى الصين من قبل للاتفاق على كل التفاصيل.

وأضاف موسى خلال تقديم برننامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اللقاح يصل بعد ساعة من الآن وسيتم تطعيم المواطنين الأولى بالرعاية.

وتابع: أن 25 دولة على مستوى العالم من بينهم مصر استطاعت المعالجة الإيجابية لفيروس كورونا والدولة تعمل دائما في صمت ولصالح المواطن والرئيس العظيم يعمل ليل نهار من أجل المواطن المصري.

وأردف قائلا « شكرا سيادة الرئيس شكرا الدولة المصرية.. وقريبا الحياة ستعود لطبيعتها في مصر بدون كمامات وإجراءات».

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