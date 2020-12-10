موعد مباراة الزمالك الأولى في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا





يفتتح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، مبارياته بدوري أبطال أفريقيا، ضد غزالة التشادي خلال شهر ديسمبر الجاري.





موعد مباراة الزمالك ضد غزالة التشادي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك وغزالة التشادي، يوم 23 ديسمبر الجاري، فيما تُلعب مواجهة الإياب أحد يومي 5 أو 6 من شهر يناير المقبل.





ويأمل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، في تعويض خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وتحقيق اللقب السادس عبر النسخة الجارية.





وكان الزمالك قد خسر نهائي البطولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بالهزيمة بهدفين مقابل هدف نوفمبر الماضي.



