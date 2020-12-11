إعلامي :"السيسي حكم البلد وهي ضايعة"

قال الإعلامي أحمد العوضي، إن القنوات المعادية لمصر تعمل على بث الشائعات عن الدولة المصرية، دون أن تتحدث عن أي انجازات تحدث في الدولة المصرية بصورة واضحة للجميع، معقبًا: "اللي مستفزني إن في ناس مصدقة القنوات دي".





ولفت "العوضي"، خلال تقديمه برنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس السيسي دافع عن سيد الخلق خلال زيارته عن فرنسا، والقنوات الإخوانية لم تتحدث عن هذا الأمر على الإطلاق، مشددًا على ضرورة أن يقوم الإعلام بنشر الوعي بين المواطنين البسطاء، من خلال نشر المعلومات الصحيحة.



