إعلامي :"السيسي حكم البلد وهي ضايعة"
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي أحمد العوضي، إن القنوات المعادية لمصر تعمل على بث الشائعات عن الدولة المصرية، دون أن تتحدث عن أي انجازات تحدث في الدولة المصرية بصورة واضحة للجميع، معقبًا: "اللي مستفزني إن في ناس مصدقة القنوات دي".
ولفت "العوضي"، خلال تقديمه برنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس السيسي دافع عن سيد الخلق خلال زيارته عن فرنسا، والقنوات الإخوانية لم تتحدث عن هذا الأمر على الإطلاق، مشددًا على ضرورة أن يقوم الإعلام بنشر الوعي بين المواطنين البسطاء، من خلال نشر المعلومات الصحيحة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي قاد مصر وهي في وضع حرج، وعمل على بنائها، وإعادة الاستقرار بصورة كبيرة، معقبًا: "السيسي أخد مصر وهي بلد ضايعة، شوفي مصر دلوقتي عاملة إزي".
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