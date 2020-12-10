خالد قاسم عن إمكانية حدوث مخالفات بناء جديدة: "محدش يراهن على هيبة الدولة"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

قالت الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح جاء لتقنين اوضاع المخالفات في العقارات المصرية التي تجاوز الـ3 مليون مخالفة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التصالح وصل لت، 2.5 مليون طلب تصالح، وأكثر المحافظات التي شهدت اقبال على التصالح كانت البحيرة، يليها في ذلك محافظة الشرقية، ثم القليوبية فالمنوفية.

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ما حدث من تقديم طلبات التصالح من المواطنين، يعتبر انجاز للدولة المصري وللمواطنين، خاصة ان العقار بعد التصالح سيحصل على رخصة، ويستطيع الحصول على كل الخدمات.

ولفت إلى أن التقدم على التصالح زاد بشكل كبير، خاصة بعد خفض قيم التصالح لـ50 جنيه للمر في القرى والنجوع، معقبًا: "نسعى لكي يكون لكي عقار شهادة رخصة، وهذا يسمح لصاحب العقار الحصول على قرض بضمان وثيقة العقار بعد التصالح".

وأشار إلى أن أي مخالفة بناء ستقابل بمنتهى الحسم والحزم، وسيتم وقفها في مهدها، مشيرًا إلى أي مخالف سيحول إلى النيابة العسكرية المختصة معقبًا: "محدش يراهن على هيبة الدولة، ويحاول يخالف".

أخبار تهمك

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 6 ساعات

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة الكرة بالزمالك تفاجيء مصطفي محمد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ أقل من ساعتين

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

زيدان لا ينوي البقاء في ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

منذ 18 دقيقة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

11:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر