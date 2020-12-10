مغامرة على الهواء.. حمدي رزق يحمل قمر صناعي داخل وكالة الفضاء المصرية (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

خاض الإعلامي حمدي رزق تجربة حمل قمر صناعي داخل وكالة الفضاء المصرية خلال متابعته لتجارب تصنيع قمر صناعي مصر والحديث عن إمكانية الإطلاق ويطلق على القمر كان سات.
وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن الأقمار الصناعية تبدأ أحجامها من 10 سنتيمترات ويزن كيلو جرام وتصل محطات الفضاء ل109 طن ووزنها 430 طن.
وأضاف الدكتور محمد القوصي خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر أطلقت قمر في 2007 وزنه 160 كيلو جرام وفي 2019 أطلقنا قمر وزنه واحد طن.
وفرق القوصي بين تصنيع الأقمار والصواريخ التي تطلق الأقمار والتي من الممكن أن تصل طولها ل60 متر حسب قوة والمدار الذي سيصل إليه القمر.

أخبار تهمك

لجنة الكرة بالزمالك تفاجيء مصطفي محمد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

منذ 14 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ أقل من ساعتين

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

منذ ساعتين و 55 دقيقة

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان لا ينوي البقاء في ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 15 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر