مغامرة على الهواء.. حمدي رزق يحمل قمر صناعي داخل وكالة الفضاء المصرية (فيديو)

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خاض الإعلامي حمدي رزق تجربة حمل قمر صناعي داخل وكالة الفضاء المصرية خلال متابعته لتجارب تصنيع قمر صناعي مصر والحديث عن إمكانية الإطلاق ويطلق على القمر كان سات.

وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن الأقمار الصناعية تبدأ أحجامها من 10 سنتيمترات ويزن كيلو جرام وتصل محطات الفضاء ل109 طن ووزنها 430 طن.

وأضاف الدكتور محمد القوصي خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر أطلقت قمر في 2007 وزنه 160 كيلو جرام وفي 2019 أطلقنا قمر وزنه واحد طن.

وفرق القوصي بين تصنيع الأقمار والصواريخ التي تطلق الأقمار والتي من الممكن أن تصل طولها ل60 متر حسب قوة والمدار الذي سيصل إليه القمر.

