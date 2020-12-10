إبراهيم عيسى: مصر من أوائل الدول التي صاغت مبادئ حقوق الإنسان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن حقوق الانسان مصطلح موجود البرلمان لديه لجنة حقوق الانسان، وهناك إدارة فى وزارة الداخلية لحقوق الانسان، فمفهوم حقوق الانسان متسع، ولكنه بدأ منذ فترة طويلة فى مصر، ولا يصح أن يبدو وكأن المجتمع المصرى، فى حالة خصومة مع حقوق الانسان، فمصر شريك فى حقوق الانسان، وبثها للعالم، ففى عام 1946، بعد عام من نهاية الحرب العالمية الثانية، كان العالم يفكر فى انقاذ العالم. 

وأضاف عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن 58 دولة، اجتمعوا من أجل مناقشة حقوق الانسان، ولإلزام الدول بحقوق الانسان، فكان الاعلان الدولى لحقوق الانسان، وشكل العالم لجنة من مجموعة من الدول ولم يكن هناك أى دولة عربية سوى مصر ولبنان، لتصيغ هذه اللجنة دباغة حقوق الإنسان. 

وتابع: "هذه القيم عُرضت على 58 دولة، ووافق عليها 48 دولة، وامتنع 8 دول عن التصويت، وهم تشيكوسلوفكيا والاتحاد السوفيتى وجنوب أفريقيا ويوغسلافيا والسعودية واليمن، فكلمة حقوق الانسان يجب أن نقولها أن مصر شريكة فيها".

وأردف محمود عزمى مندوب مصر فى الأمم المتحدة، أن شخصية مصرية نبيلة عظيمة من أهم الأسماء التى ساهمت فى العقل المصرى فى العشرينيات، وحتى وفاته وهو على كرسى التمثيل المصرى بالأمم المتحدة، ورثاه مندوب 23 دولة فى الأمم المتحدة، وأعلام الأمم المتحدة نكست حدادا لوفاته، فهو حقوقى وصحفى مصرى، اهتمامه بالحرية وشارك فى انشاء نقابة الصحفيين، وعام 1931، أسس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى مواجهة استبداد حكومات الأقلية وحكومات القصر، التى كانت تعصف بحقوق الإنسان فى مصر، وأسسها فى باريس.

واستطرد أنه لا يمكن أن نذكر حقوق الإنسان فى يومها اليومى، دون أن نذكر هذا الشخص، محمود عزمى، الذى خاض معارك عديدة دفاعا عن حقوق الانسان.

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