رامي وحيد بإطلالة جذابة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان رامي وحيد على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته ال 42.

وتألق رامي بالمهرجان ، حيث ظهر بكامل لياقته البدنية ، بإطلالة أنيقة مرتدي بدلة سوداء وحذاء جلد أسود ، ولاقت إطلالته إعجاب جمهوره ومحبيه.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى ذكي.

وفي سياق آخر، شارك رامي وحيد مؤخرًا في حكاية "أول السطر" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهي بطولة درة، عمر الشناوي، ريم عبد القادر، صالح عبد النبي، وهي من إخراج محمود كامل.

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