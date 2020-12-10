أشرف زكي: مكانتي كنقيب للممثلين لازم يخليني صديق وقاضي وحاكم لقوانين مهنة التمثيل

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حل الفنان أشرف زكي، ضيفًا على برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، وذلك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً عبر إذاعة “نجوم إف إم”.



وقال أشرف زكي خلال اللقاء، أن علاقته الجيدة بالفنانين تجعله يحل 99% من مشاكلهم بشكل ودي، ويوافقوا على حكمه خارج أي جلسات رسمية.



وأضاف أن تدخله لحل هذه المشكلات لم يتسبب له في خسارة أي شخص سوى القليل، موضحًا على أن هناك أشخاص قليلون صدر منهم تصرفات غير مقبولة.



وروجت الإعلامية إنجي علي للحلقة، حيث نشرت صورة مركبة تجمعها بالفنان أشرف زكي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “انتظرونا مع سيادة النقيب حوار خاص من القلب في أسرار النجوم على نجوم إف إم، هو رجل ربنا خلقه من أجل العطاء، إنسان جميل قدر يجمع بين كونه فنان وكمان مدير للفن في وقت واحد”.



وتابعت: “فنان متعدد المواهب والخبرات جمع كل الخبرات في مجاله ولم يترك شييء مرتبط بالفن إلا وترك فيه بصمه.. شكرا دى أقل حاجة ممكن تتقال لإنسان أفنى حياته للعطاء والإنسانية تكريم مستحق من المركز الثقافي الروسي في مصر لسفير الفن والإنسانية”.