نائب مستقبل وطن: الحزب لم يسيطر إلا على ما يقرب من 54% من البرلمان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

قال المهندس حسام الخولي، نائب حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك ما يقرب من 120 نائب من اعضاء حزب مستقبل وطن لم يفوقوا في الانتخابات،؟ وهذا امر طبيعي، مشيرًا إلى أنن تركيبة البرلمان الحالي تغيرت، بسبب عدم ت

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on"، مساء الخميس، أنه عندما يسمع كلمة استحواذ حزب مستقبل وطن على البرلمان يقوم بالضحك.

ولفت إلى ان الحزب لم يسيطر إلا على ما يقرب من 54% من البرلمان، معقبًا: "فكرة الاستحواذ تطلق عندما يسيطر الحزب على 905 من البرلمان وليس 54%".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 6 ساعات

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان لا ينوي البقاء في ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعة

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة الكرة بالزمالك تفاجيء مصطفي محمد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

منذ 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

عكاشة: "أقسم بالله لو سألنا رئيس حزب عن أسماء باقي الأحزاب مش هيعرف"

مستقبل وطن: نسعى لتكوين قائمة وطنية تحقق التوازن في مجلس الشيوخ (فيديو)

«مستقبل وطن» يستولى على نصيب الأسد من مقاعد تحالف الأحزاب فى انتخابات «الشيوخ»

مستقبل وطن: نستهدف 80% من مقاعد مجلس الشيوخ

حسام الخولي: انسحاب أي حزب من الانتخابات أكبر دليل على فشله (فيديو)

نائب مستقبل وطن: 80% من أعضاء الحزب شباب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

11:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر