نائب مستقبل وطن: الحزب لم يسيطر إلا على ما يقرب من 54% من البرلمان

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قال المهندس حسام الخولي، نائب حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك ما يقرب من 120 نائب من اعضاء حزب مستقبل وطن لم يفوقوا في الانتخابات،؟ وهذا امر طبيعي، مشيرًا إلى أنن تركيبة البرلمان الحالي تغيرت، بسبب عدم ت



وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on"، مساء الخميس، أنه عندما يسمع كلمة استحواذ حزب مستقبل وطن على البرلمان يقوم بالضحك.



ولفت إلى ان الحزب لم يسيطر إلا على ما يقرب من 54% من البرلمان، معقبًا: "فكرة الاستحواذ تطلق عندما يسيطر الحزب على 905 من البرلمان وليس 54%".

