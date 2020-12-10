شاهد.. غادة عادل وبوسي شلبي على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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يُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.

ونشرت الإعلاممية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة غادة عادل، أثناء اجرائها لقاء معها يذاع قريبًا على شاشة المحور، وعلقت قائلة: "الجميلة"

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

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