أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ مارس بنهاية التعاملات

سجلت أسعار النفط أعلى مستوي منذ مارس بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا.





وبعد بريطانيا، وافقت كندا على تسجيل لقاح "فايزر" و"بيونتيك" لعلاج فيروس كورونا، كما من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على استخدام اللقاح خلال الساعات المقبلة.





كما تلقت أسعار النفط الدعم من بعض التوتر بعد أن اشتعلت النيران في بئرين في حقل نفط صغير شمال العراق فيما وصفته الحكومة بـ "هجوم إرهابي"، رغم أن الإنتاج لم يتأثر.





وجاء ارتفاع أسعار الخام، رغم زيادة قوية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة تجاوزت 15 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 2.8 بالمائة إلى 46.78 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية مارس الماضي.





وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 3.1 بالمائة إلى 50.40 دولار للبرميل.