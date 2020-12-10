النيابة تعاين جثة سائق انتحر في حلوان



وكشفت تحريات المباحث أن ال متوفي دخل في حالة نفسية بسبب حزنه على وفاة زوجته منذ شهر، دفعته للتخلص من حياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وكشفت تحريات المباحث أن ال

كشفت مناظرة النيابة العامة في واقعة انتحار سائق شنقا داخل مسكنه بمدينة حلوان، أن المتوفي في منتصف العقد الثالث، ولا توجد به اي إصابات ظاهرية، وتبين من معاينة الجثة وجود أثار خنق حول الرقبة، وتم التحفظ علي الحبل المستخدم في الواقعة.كما صرحت النيابة في وقت سابق حوادث بدفن جثة المتوفي وتسليمها لذويه وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة كفر العلو، مفاده العثور على سائق مشنوقا داخل مسكنه، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة "محمود حسين اللاهوني" الشهير بـ"رجوله" سائق ميكروباص، في العقد الثالث من العمر، معلق في سقف غرفته، ويرتدي كامل ملابسه.