"الريف المصري" تصدر حزمة قرارات جديدة لتشجيع مزارعى المغرة

Advertisements





أطلقت شركة الريف المصرى الجديد، صاحبة التصرف فى أراضى مشروع ال١.٥ مليون فدان، حزمة من القرارات لتشجيع مزارعى المغرة بمشروع ال١.٥ مليون فدان، أبرزها إلغاء الفائدة وزيادة مدة الأقساط.





وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، إن الريف المصرى تهدف بهذه القرارات لتشجيع مزارعى منطقة المغرة بالصحراء الغربية وخدمة مستثمرى ال١.٥ مليون فدان، ومنها ٥ سنوات مدة السماح بدلا من ٤ سنوات، وزيادة سنوات سداد الاقساط الى ٩ بدلا من ٨ سنوات بدون فوائد.





وأوضح غانم، أن القرارات تشمل مد فترة أقساط الاراضى ل١٤ عاما بدلا من ١٢، وتقليل الفائدة ل ٥ % بدلا من ٧%، لافتا إلى رصف الطرق الفرعية والمدقات واستلامها بلجنة خاصة، والغاء الفوائد على فترات السماح بأثر رجعى ويشمل العقود الجديدة وبدون مصاريف.





