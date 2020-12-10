"الخدمات البيطرية" تبدأ إجراءات استيراد شحنة ماعز البور من جنوب إفريقيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد غانم إنه جاري الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لاستيراد ٢٠٠٠ من الماعز البور، من جنوب إفريقيا، التى يوجد بها أفضل سلالات البور.

وقال الإعلامى محمد غانم خلال تقديمه برنامج "الجدعان" علي قناة القاهرة والناس2، إنه خلال ٦ أشهر سوف ينتهى حجر الماعز البور فى اماكن استيرادها، لافتا الى أن لجنة مصرية متخصصة سوف تسافر للتأكد من كافة التحاليل الخاصة بالشحنة.

واوضح غانم، انه بعد وصولها الى مصر، سوف تدخل الماعز الى الحجر البيطرى المصرى بمحاجر البحر الاحمر، ولمدة ٢٩ يوما، لتصبح جاهزة للبيع والتداول للمربين خلال منتصف فبراير القادم.



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