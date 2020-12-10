زواج رنا سماحة من الملحن سامر أبو طالب

Advertisements

احتفلت الفنانة رنا سماحة منذ قليل بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب.



وحرص الشاعر حسام سعيد على تهنئتهم بمناسبة زواجهم، وذلك من خلال خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر حسام سعيد صورة للفنانة رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب، وعلق عليها قائلاً :"أحلى عريس وعروسة في الدنيا، مليون مبرووووك يا سامر و يا رنا ربنا يسعدكو يارب وتعيشو مع بعض أحلى حياة، وبالمناسبه الحلوة دي إستنو قريب إن شاء الله أغنيه حلوه أوي لرنا سماحه من كلماتي وألحان سامر أبو طالب، يا رب تعجبكم إن شاء الله".



وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،

ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.