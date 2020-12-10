عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

أعلن الإتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " قراره النهائي وذلك بشأن إقامة مباراة السوبر الإفريقي والتي ستُقام بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.









ومن المُنتظر أن يلعب الأهلي المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية في المقابل يلعب فريق نادي نهضة بركان المغربي المباراة بصفته حامل لقب الكونفدرالية.









وفي بيان نشره الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف أكد أن مباراة السوبر الافريقي ستُقام بين الأهلي ونهضة بركان في النصف الأول من عام 2021 في العاصمة القطرية الدوحة.



