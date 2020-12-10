على صوت بكائها.. تفاصيل العثور على طفلة لقيطة أسفل كوبري شرنقاش في الدقهلية

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بعد بكائها عثر مهندس من الهيئه العامه للطرق والكبارى علي طفلة لقيط أسفل كوبري شرنقاش بنطاق مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من مامور مركز شرطة المنصورة يفيد بالعثور علي طفلة لقيط اسفل كوبري شرنقاش بطلخا



وبالفحص تبين ان مهندس اصلاح كوبري شرنقاش عثر اسفل الكوبري علي طفلة عمر يومين والحبل السري مربوط





وتحرر عن الواقعة المحضر ١٤٣٢٣ جنح طلخا، وبالعرض علي النياية قررت تسمية الطفلة جنات محمد محمد وتم تسليمها لدار رعاية الطفل

