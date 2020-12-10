حبس سائق 15 يوم حرق جده حيا في مايو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سائق 15 يوم علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل وحرق جده بمنطقة جبلية بطريق إمتداد مدنية 15 مايو.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من احد المواطنين مفاده أثناء سيره بطريق امتداد 15 مايو، شاهد شاب وبصحبته صديقه يشعلان النار في شخص اخر وقام بتصويرهما من مسافة بعيدة أثناء تنفيذهما الجريمة.


وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتم العثور على جثة رجل مسن محترقة بالكامل.


وبعمل التحريات تبين أن الضحية يدعي "ا.م"، مقيم بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، ويقيم بصحبة حفيده يعمل سائق.
ومن خلال الاستماع لاقوال المبلغ ومشاهدة الصورة الذي قام بالتقاطها للمتهمين تبين ان وراء ارتكاب الواقعة حفيد الضحية ويدعي "محمود الجبلاوي"، وانه على علاقة جنسيه بفتاة "امكن ضبطها"، وعندما ضبطه جده بصحبة الفتاة قام بالاعتداء عليه بالضرب، والاستعانه بصديقه وحمله لمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو، وحرقه حيا، ولاذا بالفرار.


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم حال سيره مترجلًا بشارع المزرعة بمدينة حلوان.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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