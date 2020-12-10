حسام الخولي: انتخابات النواب لم تشهد حادثة واحدة رغم المنافسة الشديدة

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قال المهندس حسام الخولي، نائب حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر دولة قوية بدليل أنها قامت بتنظيم انتخابات البرلمان في ظل ظروف صعبة، ليس فقط على المنطقة ولكن على العالم أجمع، مضيفًا أن أكثر شيء أستوقفه في الانتخابات هو عدم حدوث أي حادثة، رغم المنافسة القوية في الانتخابات.



وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on"، مساء الخميس، أن المنافسة الشديدة أدت للإعادة في الكثير من الدوائر، ورغم ذلك لم تحدث أي مشاكل، وهذا نتيجة انتشار الوعي بين الشعب المصري، وقدرة الدولة على مواجهة أي مشكلة من البداية.



ولفت إلى أن تركيبة مجلس النواب اختلفت عن السابق، مشيرًا إلى أن المستقلين في الانتخابات السابقة كان لهم الكلمة الغالبة، ولكن هذا الأمر اختلف في هذه الانتخابات، حيث زاد عدد الحزبيين عن المستقلين، وهذا مفيد بصورة كبيرة للحياة السياسية.

