لجنة الكرة بالزمالك تفاجيء مصطفي محمد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
استقرت لجنة الكرة بنادي الزمالك، على زيادة قيمة عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

وكان مصطفى محمد قد طلب أكثر من مرة زيادة قمية عقده بشكل يتناسب مع دوره مع الفريق.

وقررت لجنة الكرة فى الزمالك مناقشة ذلك الملف، وترضية اللاعب ماليًا، خصوصا بعد موافقته على البقاء بالموسم الجديد، ورفض فكرة الاحتراف فى أوروبا.

ويعد مصطفى محمد أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيل القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية، لما يمتلك من حس تهديفي عالي وقوة بدنية عالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي محمد الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. رانيا يوسف بفستان شفاف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي"فيديو"

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

لجنة الكرة بالزمالك تفاجيء مصطفي محمد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ 39 دقيقة

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد إبراهيم يرفض المقايضة في الزمالك

سيناريو كهربا يتكرر مع طارق حامد

ادارة الزمالك تتمسك بموهبة الفريق

آخر تطورات صفقة طاهر محمد طاهر مع الأهلي ومطالب المقاولون الاخيره

الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر