مجلة "الآثار" الأمريكية: كشف سقارة من أفضل 10 اكتشافات في 2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology Magasine"، عن اختيار كشف توابيت سقارة الملونة، والتي أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار منتصف نوفمبر الماضي، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020، والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، بالإضافة إلى وضع صورة لأحد هذه التوابيت بتفاصيل ألوانه على غلاف المجلة لنسخة يناير-فبراير 2021.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية التي كشفت عن المقبرة أن الكشف تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عالمي بجبانة سقارة عن نجاح البعثة الأثرية المصرية، في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام، حيث تم العثور على التوابيت فوق بعضها البعض جنبًا إلى جنب مع 40 تمثالًا للإله جبانة سقارة بتاح-سوكر- و تمثال برونزي للإله نفرتوم. 

وأضاف وزيري أن هذه التوابيت تم العثور عليهم داخل ٣ ابار للدفن وأنها تخص كبار رجال الدولة والموظفين وكهنة معبد الإلهة باستت في عصر الأسرة ٢٦.
مجلة "الآثار" الأمريكية: كشف سقارة من أفضل 10 اكتشافات في 2020
مجلة "الآثار" الأمريكية: كشف سقارة من أفضل 10 اكتشافات في 2020

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مجلة الاثار الامريكية كشف سقارة

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