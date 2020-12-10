"هوندا" اليابانية تكشف عن واحدة من أفضل سياراتها

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:55 م
كروس أوفر
كروس أوفر
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"هوندا" اليابانية تكشف عن واحدة من أفضل سياراتها

قامت شركة Acura التابعة لهوندا بإزاحت الستار عن سيارة كروس أوفر الجديدة، وقد تميزت بمواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات المتطورة التي ظهرت العام الجاري.

وتتميز سيارة Acura MDX الجديدة بهيكل كبير ذي انسيابية عالية مدروس وفق أحدث معايير الأيروديناميك، ومجهز بواجهة أمامية عليها شبك كبير يحمل شعار الشركة المصنعة، وفيها فتحات مخصصة لتحسين تدفق الهواء عبر الهيكل.

وتتميز هذه المركبة عن سيارات Acura السابقة بأنظمة فرامل كهربائية خاصة تعمل مع حساسات إلكترونية للتقليل من معدل الحوادث على الطرقات، وبنظام تعليق جديد يتحكم بحركة كل عجلة على حدة بما يتناسب مع السرعة ونوعية الطريق، وبممتصات صدمات محسنة وأكثر متانة.

وجاء هيكل هذه السيارة بطول بطول 5 أمتار و39 ملم، بعرض 199 سم، وارتفاع 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 281 سم، أما القمرة فيها فأتت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة القيادة أتت بتصميم عصري وتقنيات تجعلها مميزة عن تلك الموجودة في جميع السيارات الأخرى.

وحصلت MDX على أحدث أنظم المولتيميديا والتكييف، وشاشتين قادرتين على الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، واحدة بمقاس 1.2 بوصة، وأخرى بمقاس 10 بوصات، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للتحكم بحركة ومسار المركبة على الطرقات السريعة، وأنظمة إلكترونية لتفادي الحوادث.

وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات، سعتها 3.5 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 295 حصانا، وبعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل وفق مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

"هوندا" اليابانية تكشف عن واحدة من أفضل سياراتها

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