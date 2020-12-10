"حتى يأتينا اليقين".. تعليق ناري لإبراهيم عيسى على لقاح كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن محاولات العمل على وجود لقاحات مستمرة فى العالم، اليوم كان فى كندا، وإسرائيل، وأول أمس كانت بريطانيا، وأيضا الولايات المتحدة بدأت، فإذا جاء اللقاح "أهلا به"، وحتى يأتينا اليقين، نحن أمام لقاح حقيقية لكورونا، فهذا الفيروس كان امتحان لحياتنا واقتصادنا، وقدرة الأجهزة الصحية العالمية، وأيضا كان محنة عالمية.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على القاهرة والناس، أن العالم كله أصبح محكوم بنظرية المؤآمرة، ولم تعد خاصة بمجتمع دون آخر، فمن أول أمريكا وحتى اليابان، ومنذ ظهور كورونا، والمؤامرة تلاحقه.

وتابع عيسى: "فففى أمريكا هناك استطلاع رأى يقول إن 42 % لن يوافق على تلقي اللقاح، وهو شيء غريب، وبعض التيارات الدينية تحدثوا أن كورونا غضب من الله على الصين، ثم اتضح بعد ذلك أن الأمر يختلف، وعند اليهود فى اسرائيل، 40 % من المرضى كانوا متدين لأنهم يرفضون العزل والاجراءات الاحترازية، فالمؤامرة موجودة لدى الجميع وفى كل الأديان، واكتشفنا مع كورونا أن أصحاب النظريات المتطرفة موجودين فى كل الثقافات، وفى وحدة عقلية واحدة".

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